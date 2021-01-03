Giresunspor, liderliğe yükseldi!

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren goller 62' Sergen Piçinciol ve 76', 81' Ibrahima Balde'den geldi.

Bu sonuçla üst üste altıncı galibiyetini alan Giresunspor, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Zirve yarışında yara alan Tuzlaspor ise son 2 haftayı puansız kapattı.

