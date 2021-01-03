Giresunspor, liderliğe yükseldi!
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Giresun Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı.
GÜNDEM 03.01.2021, 18:55
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren goller 62' Sergen Piçinciol ve 76', 81' Ibrahima Balde'den geldi.
Bu sonuçla üst üste altıncı galibiyetini alan Giresunspor, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Zirve yarışında yara alan Tuzlaspor ise son 2 haftayı puansız kapattı.
Bu sonuçla üst üste altıncı galibiyetini alan Giresunspor, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Zirve yarışında yara alan Tuzlaspor ise son 2 haftayı puansız kapattı.
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