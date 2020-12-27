Giresunspor doludizgin ilerliyor
TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor, 16'ncı haftada konuk ettiği zirve yarışındaki Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
GÜNDEM 27.12.2020, 18:54
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Giresunspor'a 3 puanı getiren golü Sergen Piçinciol attı.
Bu galibiyetle yeniden zirve koltuğuna oturan Giresunspor, puanını 32'ye yükseltti. Akhisarspor ise 13 puanda kaldı.
Bu galibiyetle yeniden zirve koltuğuna oturan Giresunspor, puanını 32'ye yükseltti. Akhisarspor ise 13 puanda kaldı.
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