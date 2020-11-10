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Giresun'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Giresun'da otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştı! Çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
GÜNDEM 10.11.2020, 22:04
Nihat Kaya yönetimindeki 28 RF 878 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu üzeri İsmailbeyli köyü mevkisinde, karşı yönden gelen İbrahim Özer idaresindeki 28 RE 879 plakalı otomobille çarpıştı
Kazada araçlarda bulunan Selami Çiftçi ve Cengiz Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada araçlarda bulunan Selami Çiftçi ve Cengiz Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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|20
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|9
|18
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