Gine Körfezi'nde saldırıya uğrayan gemi hakkında flaş açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisinin son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Boden denizciliğie ait Mozart Gemisi’nin an itibarı ile Gabon'un Gentil Limanı demirleme sahasında emniyette olduğu belirtildi.

Geminin konumu da Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Olay bilgisi ise şöyle güncellendi:

*23.01.2020 tarhinden saat 18:45'de gemi işleticisi tarafindan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi aranmıştır. Gemi işleticisi tarafından yapılan bilgilendirmede sabah saatlerinde MOZART isimli konteyner gemilerine deniz haydutlarının saldırdığı, 15 Türk personelin kaçırıldığı, arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personelin öldürülmüş olduğu ve gemi üzerinde 3 Türk personel ile birlikte GABON, Port-Gentil limanına doğru hareket halinde olduğu bilgisi alınmıştır.

*Gemide deniz haydutu bulunmayıp, geminin 24.01.2020, Türkiye saati ile saat 10:00'da Port-Gentil demirleme sahasında olacağı ifade edilmiştir.

*Gemi işleteni tarafından; bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade – Gulf of Guinea (MDAT-GoG) ve sigorta kuruluşu bilgilendirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli girişimlerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığımız derhal bilgilendirilmiştir.

*Mozart Gemisi 24.01.2020 tarihinde saat 10:30'da Gabon'un Gentil Limanı demirleme sahasına ulaşmıştır.

*Gine körfezinde 2020 yılında 52 gemiye fiili korsan saldırısı gerçekleştirilmiş olup Liberya bayraklı, donatanı Amerika'da mukim, işleteni İstanbul merkezli Boden Denizcilik A.Ş,'ye olan Mozart konteyner gemisinin durumu Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz tarafından takip edilmektedir.

