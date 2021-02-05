Gıdadaki artış ücretleri solladı

Tüketici Hakları Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre Ocak 2020 ve Ocak 2021 döneminde 50’si temel gıda malzemesi olmak üzere 78 gıda maddesinin fiyatlarına gelen zamlar, işçi, memur ve emeklilerin maaşlarındaki yüzde 13,5 ila yüzde 15 arasındaki ücret artışlarını katlarken, emekçilerin alım gücünde de düşüşe neden oldu.

Ocak 2020 ve Ocak 2021 tarihleri arasındaki son bir yılda çalışan işçilerin, memurların ve emeklilerin maaş artışları yüzde 13,5 ile yüzde 15 arasında gerçekleşirken 78 gıda maddesinin son bir yıllık fiyat artışları ise işçiler, memurlar ve emeklilerin ücret artışlarının üzerinde gerçekleşti. Özellikle de, 27 temel gıdanın fiyat artışı ücret artışlarını ikiye katladı. Tüketici Hakları Derneği tarafından TÜİK istatistikleri baz alınarak yapılan açıklamada yer alan verilerde en çok fiyatı artanlar, yüzde 66,83 yumurta, yüzde 58,9 ile mercimek, yüzde 58,8 ile kırmızı lahana, yüzde 53,7 artış ile ayçiçek yağı, yüzde 53,3 ile pırasa ve yüzde 50,7 ile margarin oldu.



Tüketici Hakları Derneği açıklanan verilerde bahsedilen son bir yıllık fiyat artışlarından sonra yaşanan artışlar ile 78 gıdanın fiyat artış oranları, çalışanların ve emeklilerin ücret artış oranlarının üstünde olması nedeniyle, tüketicilerin çoğunluğu yeterli gıdaya erişemiyor ya da erişmekte zorlanıyor. Özellikle de kirada oturan asgari ücretli ya da düşük ücretli kalabalık ailelerin yeterli gıdaya erişmeleri hiç olanaklı değil ifadelerini kullandı.



Dernek, yaşanan artışların sebebinin uygulamada olan yanlış tarım ve gıda politikalarından olduğunu vurgularken, bu politikaların acilen terk edilmesi gerektiğinin ve tüketicilerin evrensel haklarından olan yeterli gıdaya erişimi için tüketici ve insan haklarına uygun, toplumcu bir tarım ve gıda politikasının uygulamaya konulması gerektiğini belirtti.

Mehmet Fahri Özkan / Ankara

