Gıda zehirlenmesi nedeniyle evli çift hayatını kaybetti
Isparta'ta evli bir çift, gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
GÜNDEM 18.11.2020, 03:01
Isparta'nın Şarkikaraağaç'ta oğulları tarafından sofrada hareketsiz halde yatarken bulunan çiftin gıda zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi.
Orta Mahalle'sinde yaşayan Ramazan ve Hatice Özcanoğlu çiftinden haber alamayan oğulları M.Ö, durumdan şüphelenerek eve geldi.
Pazarcılık işiyle uğraştığı öğrenilen M.Ö. anne ve babasının hareketsiz şekilde sofrada yattığını gördüğü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin gıda zehirlenmesi nedeniyle öldüğünü belirledi.
Cenazeler, otopsi için Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Orta Mahalle'sinde yaşayan Ramazan ve Hatice Özcanoğlu çiftinden haber alamayan oğulları M.Ö, durumdan şüphelenerek eve geldi.
Pazarcılık işiyle uğraştığı öğrenilen M.Ö. anne ve babasının hareketsiz şekilde sofrada yattığını gördüğü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin gıda zehirlenmesi nedeniyle öldüğünü belirledi.
Cenazeler, otopsi için Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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