Gıda zammında Erdoğan'dan açıklama: Çözüme kavuşturacağız

Artan döviz kuru ve enflasyon baskısıyla gıda ürünlerine peş peşe zamlar gelmeye başladı. Fiyat artışlarının yanına bir de fahiş fiyat uygulayan firmalar eklenince vatandaş çarşıya pazara çıkamaz oldu. Gıda fiyatlarında fahiş fiyatlara "bu ülkenin ekonomisinden ben sorumluyum" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdehale edeceği öğrenildi.

Koronavirüs salgını bahane eden bazı market zincirleri ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda ürününde peşpeşe zam uygulamaya başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu durumla ilgili çalışma başlatacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Palandöken’in gıda fiyatlarındaki anormal artışlarla ilgili bilgi aktardığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, “Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız” dediği açıklandı.

Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarının bu hafta yapılacak Kabine Toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda, gıda fiyatlarındaki artışlara karşı alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.

