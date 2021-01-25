Son Dakika
Gıda zammında Erdoğan'dan açıklama: Çözüme kavuşturacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan peşpeşe gelen gıda zamlarıyla ilgili “Bu konuyu bir çözüme kavuşturacağız” ifadelerine bulundu.
GÜNDEM 25.01.2021, 08:09
Artan döviz kuru ve enflasyon baskısıyla gıda ürünlerine peş peşe zamlar gelmeye başladı. Fiyat artışlarının yanına bir de fahiş fiyat uygulayan firmalar eklenince vatandaş çarşıya pazara çıkamaz oldu. Gıda fiyatlarında fahiş fiyatlara "bu ülkenin ekonomisinden ben sorumluyum" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdehale edeceği öğrenildi.
Koronavirüs salgını bahane eden bazı market zincirleri ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda ürününde peşpeşe zam uygulamaya başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu durumla ilgili çalışma başlatacağı bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Palandöken’in gıda fiyatlarındaki anormal artışlarla ilgili bilgi aktardığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, “Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız” dediği açıklandı.
Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarının bu hafta yapılacak Kabine Toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda, gıda fiyatlarındaki artışlara karşı alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.
Koronavirüs salgını bahane eden bazı market zincirleri ayçiçek yağından yumurtaya kadar birçok gıda ürününde peşpeşe zam uygulamaya başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu durumla ilgili çalışma başlatacağı bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Palandöken’in gıda fiyatlarındaki anormal artışlarla ilgili bilgi aktardığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, “Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız” dediği açıklandı.
Gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarının bu hafta yapılacak Kabine Toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda, gıda fiyatlarındaki artışlara karşı alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 25 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Galatasaray
|20
|39
|3. Fenerbahçe
|19
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Trabzonspor
|20
|33
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Alanyaspor
|19
|31
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Rizespor
|20
|25
|13. Sivasspor
|19
|24
|14. Başakşehir
|20
|24
|15. Konyaspor
|20
|23
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|36
|3. İstanbulspor
|17
|34
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|17
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|15. Menemen Belediyespor
|17
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Aston Villa
|17
|29
|9. Chelsea
|19
|29
|10. Southampton
|18
|29
|11. Arsenal
|19
|27
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|19
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Celta de Vigo
|20
|24
|10. Cádiz
|20
|24
|11. Levante
|19
|23
|12. Getafe
|18
|23
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü