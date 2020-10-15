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Gıda güvenliğine sansür getiren düzenlemeler geri çekildi
Gıdayla ilgili haberlere sansür getireceği endişesiyle tepkilere neden olan kanun teklifindeki ilgili maddeler geri çekildi. Sivil toplum örgütleri karardan memnun.
GÜNDEM 15.10.2020, 11:34
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TBMM'de önümüzdeki hafta görüşülmeye başlanacak olan Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ndeki tartışmalı maddeler geri çekildi.
Anadolu Ajansı'na konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Yunus Kılıç, sansüre neden olacağı endişesiyle tepkilere neden olan düzenlemeleri tekliften çıkardıklarını söyledi.
Sivil toplum örgütlerinin kendilerine ulaştığını ve farklı fikirlerin olduğunu görünce konunun yeniden tartışılmaya ihtiyacı olduğunu gördüklerini ifade eden Kılıç, "Aldığımız yeni kararla yanıltıcı yayınlarla ilgili konuların daha fazla tartışılmasına meydan vermek, sağlıklı çıkmasına zemin hazırlamak için ilgili maddeleri tekliften çıkarıyoruz" dedi.
Kılıç, kanun teklifinin görüşmelerine de haftaya devam edeceklerini söyledi.
Gıdada sansür endişesine neden olan kanun teklifindeki ilgili maddelerin geri çekilmesini sivil toplum örgütleri (STK) memnuniyetle karşıladı. Buğday Derneği, Twitter hesabından "Birlikte başardık! Gıdada sansür içeren kanun teklifi maddeleri geri çekildi" mesajını paylaştı.
Anadolu Ajansı'na konuşan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Yunus Kılıç, sansüre neden olacağı endişesiyle tepkilere neden olan düzenlemeleri tekliften çıkardıklarını söyledi.
Sivil toplum örgütlerinin kendilerine ulaştığını ve farklı fikirlerin olduğunu görünce konunun yeniden tartışılmaya ihtiyacı olduğunu gördüklerini ifade eden Kılıç, "Aldığımız yeni kararla yanıltıcı yayınlarla ilgili konuların daha fazla tartışılmasına meydan vermek, sağlıklı çıkmasına zemin hazırlamak için ilgili maddeleri tekliften çıkarıyoruz" dedi.
Kılıç, kanun teklifinin görüşmelerine de haftaya devam edeceklerini söyledi.
Gıdada sansür endişesine neden olan kanun teklifindeki ilgili maddelerin geri çekilmesini sivil toplum örgütleri (STK) memnuniyetle karşıladı. Buğday Derneği, Twitter hesabından "Birlikte başardık! Gıdada sansür içeren kanun teklifi maddeleri geri çekildi" mesajını paylaştı.
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