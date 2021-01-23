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Geyikli-Bozcaada feribot hattında fırtına iptali
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilerken Geyikli-Bozcaada feribot hattındaki seferlerden 2'si iptal edildi
GÜNDEM 23.01.2021, 09:48
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Kuzey Ege'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, Bozcaada'dan saat 16.00, Geyikli'den ise saat 18.00'de gerçekleştirilmesi planlanan seferlerin yapılamayacağını duyurdu.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, Bozcaada'dan saat 16.00, Geyikli'den ise saat 18.00'de gerçekleştirilmesi planlanan seferlerin yapılamayacağını duyurdu.
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