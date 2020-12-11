Gevşemeden çalışacağız
ÖĞ-DER, Aralık Ayı Şube Başkanları Toplantısı’nı online gerçekleştirdi.
GÜNDEM 11.12.2020, 06:52
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Eğitimde yaşanan sorunların ele alındığı toplantıda konuşan ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, Kovid-19 pandemisinde teşkilat olarak üşenmeden, gevşemeden çalışacaklarını vurguladı.
Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER), Kovid-19 tedbirleri kapsamında Aralık Ayı Şube Başkanları Toplantısı’nı geniş katılımla online gerçekleştirdi. Yapılacak çalışmalar ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, eğitim sisteminde yaşanan son durum ele alındı. ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, Kovid-19 pandemisi nedeniyle çalışmalarının online seçeneklerine kaydığını belirterek, söz konusu sürecin çalışmalara aksatmadan daha sıkı çalışılması gerektiğinin altını çizdi.
Toplantıda konuşan ÖĞ-DER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, yapacakları işlerde hayra motor, şerre fren olacaklarının altını çizerek, “Gözle görülmeyen musibetlere maruz kaldık. Gerek ülkemiz gerekse dünya gözle görülmeyen küçücük bir virüsle savaşıyor. Ama bu gibi durumlarda Cenab-ı Allah’a sığınacağız. Şeytanın vesvesesinden etkilenmeden, bahanelere takılmadan hedefimize odaklanacağız, eğitim öğretim alanında gönüllü çalışmalarımızı bir sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz. Bahanelere takılmamalıyız” şeklinde konuştu.
Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER), Kovid-19 tedbirleri kapsamında Aralık Ayı Şube Başkanları Toplantısı’nı geniş katılımla online gerçekleştirdi. Yapılacak çalışmalar ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, eğitim sisteminde yaşanan son durum ele alındı. ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, Kovid-19 pandemisi nedeniyle çalışmalarının online seçeneklerine kaydığını belirterek, söz konusu sürecin çalışmalara aksatmadan daha sıkı çalışılması gerektiğinin altını çizdi.
Toplantıda konuşan ÖĞ-DER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, yapacakları işlerde hayra motor, şerre fren olacaklarının altını çizerek, “Gözle görülmeyen musibetlere maruz kaldık. Gerek ülkemiz gerekse dünya gözle görülmeyen küçücük bir virüsle savaşıyor. Ama bu gibi durumlarda Cenab-ı Allah’a sığınacağız. Şeytanın vesvesesinden etkilenmeden, bahanelere takılmadan hedefimize odaklanacağız, eğitim öğretim alanında gönüllü çalışmalarımızı bir sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz. Bahanelere takılmamalıyız” şeklinde konuştu.
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