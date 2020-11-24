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Geri sayım başladı! KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sınavı geçtiğimiz hafta sonu tüm yurt genelinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte detaylar
GÜNDEM 24.11.2020, 12:36
Lise mezunlarının memur olmasına olanak sağlayan KPSS ortaöğretim sınavı geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirildi. Sınava giren yüzlerce aday şimsi sınav sonuçlarını merak ve heyecanla bekliyor.
Öte yandan ÖSYM, KPSS ortaöğretim soru ve cevaplarını da erişime açtı.
Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca KPSS soru ve cevaplarına erişebilecek.
ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta erişime açılacağını duyurmuştu. Hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçlarının daha önce açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç açıklama sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaranız ile ÖSYM Aday Şifresi öğrenilebilecek...
KPSS Ortaöğretim Sınavı ÖSYÖ tarafından gerçekleştirilen ve lise mezunlarının memur olmak için girdiği merkezi bir sınav türü.
Öte yandan ÖSYM, KPSS ortaöğretim soru ve cevaplarını da erişime açtı.
Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca KPSS soru ve cevaplarına erişebilecek.
ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta erişime açılacağını duyurmuştu. Hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçlarının daha önce açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç açıklama sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaranız ile ÖSYM Aday Şifresi öğrenilebilecek...
KPSS Ortaöğretim Sınavı ÖSYÖ tarafından gerçekleştirilen ve lise mezunlarının memur olmak için girdiği merkezi bir sınav türü.
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