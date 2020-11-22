Gerekirse İttifak dağılsın ama adalet yerini bulsun

Türkiye’nin bir an önce normalleşmesi gerektiğini belirten Karaduman, “Görünen o ki iktidar bir çıkmazın içinde. Cumhur İttifakı’nın dağılmasına mal olacak olsa bile şimdiye kadar yapılan hatalardan geri dönülmelidir. Zira biz Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e katılıyoruz: Adalet yerini bulsun da isterse kıyamet kopsun” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, iktidarın üzerinde çalıştığı yargı reformu başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomi ve hukukta yeni bir dönem başlatıyoruz” açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karaduman, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede biran önce kutuplaşmanın bitmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Türkiye’de uzun zamandır özellikle ekonomi ve hukuk alanında ciddi bir tıkanıklığın yaşandığını biliyoruz. Nitekim iktidar mensupları son zamanlarındaki çıkışlarıyla bunu bir anlamda itiraf etmiş oluyorlar. Türkiye normalleşmelidir, siyasi kimliğine bakılmaksızın bütün kişiler yasalar önünde eşittir. Mahkemeler siyasi iktidarın müdahalesi doğrultusunda değil, yasaların gerektirdiği şekilde karar vermek durumundadır” ifadelerini kullandı.

Adaletin önemine vurgu yapan Karaduman, “Türkiye’de yargının tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü temin edilmelidir. Bu doğrultuda Bülent Arınç’ın ifadelerini değerli buluyorum. Ancak görünen o ki iktidar bir çıkmazın içinde. Cumhur ittifakının dağılmasına mal olacak olsa bile şimdiye kadar yapılan hatalardan geri dönülmelidir. Zira biz Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e katılıyoruz: Adalet yerini bulsun da isterse kıyamet kopsun” şeklinde konuştu.

