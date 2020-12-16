Gerçeklerden kaçılamaz!

Türkiye’nin ve vatandaşın gündemi geçim üzerine odaklanmışken, sorumluluk makamındakilerin bu gerçeği görmezden gelmeleri hayret ettiriyor. Geçtiğimiz hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın, “Yoksulluk sorun olmaktan çıktı” ifadesinin şaşkınlığı geçmeden, iktidar kanadından yeni “gerçeklerden kopuk” eylem ve söylemler geldi. Bütçeden, hiçbir istihdam ve katma değer üretmeyen millet bahçelerine ayrılan pay dudak uçuklatırken; Meclis’te bir AKP’li vekilin “kuru ekmek” yiyenler için sarf ettiği ve tutanaklara geçen, “O zaman aç değiller” ifadesi “pes” dedirtti!





TBMM’DE, bakanlığının 2021 yılı bütçesine dair açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Şu anda yatırım değeri 16 milyar lira olan, 78 ilimizde 50 milyon metrekare büyüklüğünde 278 millet bahçesi yapıyoruz; 42’sini tamamladık, inşallah öbürlerini de en kısa sürede tamamlayacağız” ifadelerini kullandı. Kurum’un açıklamasına göre, millet bahçelerine ayrılan bütçe, Dışişleri, İçişleri, Sanayi gibi 7 bakanlığa ayrılan bütçeleri solladı. İşsiz sayısının, iş aramaktan vazgeçenlerin işsiz sayılmamasıyla elde edilen resmi verilerde bile 4 milyonu aştığı, gençler arasında işsizliğin yüzde 24’leri bulduğu koşullarda, “parktan hallice” olan, hiçbir istihdam ve katma değer sağlamayan millet bahçelerine bu denli kaynak ayrılması tepkiye neden oldu.



CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın, Meclis kürsüsündeki, “Millet aç, midesine kuru ekmek dışında bir şey girmiyor” sözlerine AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin’in, “O zaman aç değiller” karşılığını vermesi kamuoyunun tepkisine neden oldu.

* Vatandaşın kuru ekmek yemesi halinde aç kalmayacağını söyleyen ve bu söyledikleri Meclis tutanaklarına geçirilen Tin, daha sonra yaptığı savunmasında “sözlerinin çarpıtıldığını” iddia etti. Türkiye’de sosyal devletin AKP ile vücut bulduğunu savunan Tin, “Garibanın derdiyle bizim kadar ilgilenen bir iktidar daha gelmemiştir” dedi.



Geçtiğimiz hafta TBMM’deki bütçe görüşmelerinde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan da skandal bir açıklama gelmişti. Milyonlarca insanın asgari ücrete talim ettiği, milyonlarca emeklinin asgari ücret bile alamadığı koşullarda Bakan, “Türkiye’de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk sorun olmaktan çıktı” ifadelerini kullanmıştı

