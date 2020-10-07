George Floyd cinayetinde flaş gelişme! Serbest bırakıldı
George Floyd'un ölümüyle suçlanan polisi Derek Chauvin'in kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
GÜNDEM 07.10.2020, 21:13
ABD’de George Floyd’u gözaltına alırken diziyle boğazına bastıran ve Floyd’un nefessiz kalarak hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin’in kefaretle serbest bırakıldığı duyuruldu.
ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve Floyd’un yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin’in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights’ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu. Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.
ABD'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan George Floyd, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü. ABD polisi, dizini şüphelinin ensesine yaslayarak nefessiz bıraktı. Yerde yüzüstü yatan Floyd'un defalarca "Nefes alamıyorum" sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi. Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı.
ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve Floyd’un yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin’in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights’ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu. Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.
ABD'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan George Floyd, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü. ABD polisi, dizini şüphelinin ensesine yaslayarak nefessiz bıraktı. Yerde yüzüstü yatan Floyd'un defalarca "Nefes alamıyorum" sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi. Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü