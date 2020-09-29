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Genoa'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 14'e yükseldi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa'da 12 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla takımda virüsü taşıyan kişi sayısı 14'e yükseldi.
GÜNDEM 29.09.2020, 10:10
Genoa Kulübünden yapılan açıklamada, oyuncular, teknik heyet ve takım personeline uygulanan test sonuçlarına göre 12 kişide daha Kovid-19'a rastlanıldığı, böylece kırmızı-mavili ekipte hastalığa yakalananların sayısının 14 olduğu belirtildi.
Açıklamada, testleri pozitif çıkan oyuncu ve takım personeli için halihazırda geçerli olan sağlık protokollerinin gereğinin yapıldığı ve yerel sağlık makamlarının bilgilendirildiği kaydedildi.
İtalyan ANSA ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 14 kişiden 8'inin oyuncu, 6'sının da teknik heyetten olduğu aktarıldı.
Genoa, ligin 2. haftasında dün deplasmanda Napoli'ye konuk olmuş ve sahadan 6-0'lık farklı yenilgiyle ayrılmıştı.
Bu maç öncesinde testi pozitif çıkan kaleci Mattia Perin izolasyon altına alınırken, test sonucu ilk aşamada belirsiz olan ve sonradan Kovid-19 olduğu anlaşılan Danimarkalı orta saha oyuncusu Lasse Schöne de tedbir maksatlı Napoli deplasmanına götürülmemişti.
Açıklamada, testleri pozitif çıkan oyuncu ve takım personeli için halihazırda geçerli olan sağlık protokollerinin gereğinin yapıldığı ve yerel sağlık makamlarının bilgilendirildiği kaydedildi.
İtalyan ANSA ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 14 kişiden 8'inin oyuncu, 6'sının da teknik heyetten olduğu aktarıldı.
Genoa, ligin 2. haftasında dün deplasmanda Napoli'ye konuk olmuş ve sahadan 6-0'lık farklı yenilgiyle ayrılmıştı.
Bu maç öncesinde testi pozitif çıkan kaleci Mattia Perin izolasyon altına alınırken, test sonucu ilk aşamada belirsiz olan ve sonradan Kovid-19 olduğu anlaşılan Danimarkalı orta saha oyuncusu Lasse Schöne de tedbir maksatlı Napoli deplasmanına götürülmemişti.
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