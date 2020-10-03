Generalden skandal açıklama: İsrail ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Orgeneral Hamdan Dakalu, Sudan’ın, kimseden korkmadan İsrail ile ilişkilerini ilerletme yönünde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan körfez ülkelerinin kuyruğuna yapışacağına ilişkin haberlerle daha önce de gündemdeki yerini alan Sudan’dan çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Siyonist İsrail ile normalleşmede sırada Sudan’nın olduğuna dönük haberleri yalanlayan Sudan Dışişleri Bakanı Ömer İsmail Kameruddin, bu defa Sudanlı General Dakalu tarafından yalanlandı.

General Dakalu, Sudan ile ilgili haberler hakkında ülkenin yerel bir kanalına özel açıklamalarda bulundu.

İsrail ile kültürel ve siyasal ilişkiler kurulmasına karşı çıkanlara adeta savaş açan General Dakalu, “Normalleşme karşıtı söylemler kuru sloganlardan ibarettir. Sudan halkını, vatanlarının çıkarlarını gözetmeye davet ediyorum.” dedi.

Filistin halkını her türlü gayrimeşru uygulamaya tabi tutan, sivil insanların kanlarıyla elini kirleten Siyonist İsrail ile normalleşmenin Sudan’a hayır getireceği hezeyanına imza atan General Dakalu, ABD'nin, İsrail ile ilişkilerini geliştirmesi halinde Sudan'ı, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracağını ifade etti.

Diğer taraftan Sudan'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Bedevi, 'İsrail ile ilişkilerin normalleşeceğine' ilişkin sözleri sonrası görevinden alınmıştı.

Daha önce Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlığın Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilere dair bir meseleyi hiç tartışmadığı ve Sözcü'ye bu konuya ilişkin bir açıklama yapma talimatı da verilmediği belirtilmişti.

