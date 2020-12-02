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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler: Hiç hoş olmadı, çok yanlış
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu Katar'a satıldı' sözlerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tepki gösterdi.
GÜNDEM 02.12.2020, 15:33
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu Katar'a satıldı' sözleriyle başlayan tartışmaya katıldı. Güler, "Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir." dedi.
Yaşar Güler'in açıklaması şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, denizde ve havada kendisine verilen her görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde canı pahasına başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz."
Geçtiğimiz günlerde de açıklama yapan Ali Mahir Başarır, “Benim ağzımdan ‘Türk Ordusu satılmış’ cümlesi çıkmış mı? ‘Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olan bir fabrikayı, orduya bağlı bir fabrikayı Katar’a sattınız’ dedim. Bunun Tank Palet Fabrikası olduğunu söyledim” ifadelerini kullanmıştı.
Yaşar Güler'in açıklaması şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, denizde ve havada kendisine verilen her görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde canı pahasına başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz."
Geçtiğimiz günlerde de açıklama yapan Ali Mahir Başarır, “Benim ağzımdan ‘Türk Ordusu satılmış’ cümlesi çıkmış mı? ‘Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olan bir fabrikayı, orduya bağlı bir fabrikayı Katar’a sattınız’ dedim. Bunun Tank Palet Fabrikası olduğunu söyledim” ifadelerini kullanmıştı.
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