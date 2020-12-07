Gençlik Teşkilatı Milli Görüş’ün mihenk taşıdır

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Gençlik Kolları Teşkilatı’nın Milli Görüş’ün mihenk taşı olduğunu belirtirken, Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Karaduman ise yağmur, çamur, salgın demeden çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Aralık Ayı İl Başkanları Toplantısı geniş katılımla online gerçekleştirildi. Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman başkanlığında yapılan toplantıda, gençlerin yaşadığı sorunlar, güncel siyasi ve sosyal konular başta olmak üzere teşkilat çalışmaları ele alındı. Toplantıya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan da katıldı.

Kovid-19 pandemisine rağmen çalışmalarına dur durak vermeden devam ettiklerini söyleyen Karaduman, “Daha önceleri yağmur, çamur yahut sıcak demeden; hasat zamanı, sınav haftası, ay sonu demeden; cenaze, düğün demeden çalışmalarımızı her daim yürütmüştük. Zira teşkilat çalışmalarımızdan daha önce de asla vazgeçmemiştik. Hatırlayın; 28 Şubat’ın soğuğu, 27 Şubat’ın hüznü bizi etkilememişti, 12 Eylül’ün namlusu bizi etkilemediği gibi. Hele parti kapatmalarını tarihin içerisinde basit bir nokta olarak bile görmeyen dava adamlarına virüs de neymiş! Biz sadece seçimler için çalışmıyoruz ve biz sadece seçimlerde çalışmıyoruz ve çalışamayız” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ise şunları kaydetti: “Bu döneme ışık tutacak, bu dönemi doğru bir şekilde yönlendirecek en önemli eylem şefkatle, kardeşçe insanlara yaklaşmak olacaktır. Olumsuzluklara rağmen biz o kardeşlerimize şefkatle yaklaştığımızda ikna edemeyeceğimiz hiçbir genç yoktur. Bu nedenle Gençlik Kollarımıza daha fazla sorumluluk düşmektedir. Bizim boş tartışmalara ayıracak vaktimiz yok. Daha fazla sahada olarak gençlerimize dokunmamız gerekiyor. Sizler Gençlik Teşkilatı olarak, Milli Görüş’ün mihenk taşısınız. Gençlerimizdeki heyecanı görünce bizimde heyecanımız artıyor.”

Ülkenin bir kriz içerisinde olduğunun altını çizen Karaduman, ülkenin gerçek sorunlarının bir türlü konuşulmadığına vurgu yaptı. Karaduman, “İşsizlik, faiz ödemeleri, İcralık dosyalar, ödenmeyen borçlar, konkordatolar, kepenk kapatma, iflas artıyor. Ülkemizde sadece bunlar artmıyor. Makam arabaları, danışmanlar, ihaleler, yeni saraylar pardon köşkler de artıyor hatta bize yetmiyor Kıbrıs’a da ihraç ediyoruz size bir saray yapalım diyoruz. Bugün Türkiye’de her üç gençten biri işsiz, 1,3 milyon kişi iş bulmaktan ümidini kesmiş. Bu gençlerden bir milyondan fazlası ise üniversitelidir. Sadece 700 bin öğretmen adayı olarak atanmayı bekliyor. 2020 yılı itibarıyla kredi alıp ödeyemeyenlerin sayısı 5 milyona ulaştı. Bu gençlerin 300 bini icraya verildi. Saadet Partimizin iktidarında sadakat değil, liyakat aranacak” şeklinde konuştu.

