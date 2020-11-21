Gençlerbirliği'nden F.Bahçe itirafı
Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 21.11.2020, 19:11
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, "Çok üzgünüz. Böyle bir mağlubiyet beklemiyordum. Geriye düştük. Golü bulunca oyun olarak bir şeyler yapmaya başladık. Kendimiz yaptırdık penaltıyı. 1-1 girecekken soyunma odasına 2-1 geriye düştük." dedi.
Maçın kırılma anından bahseden Mustafa Kaplan, "Maçın kırılma anı ikinci goldü. İstediklerimiz olmadı. Fenerbahçe'ye karşı önlem aldığımız gollerin tersini yedik. İçe kat ettiler, goller attılar. Mağlup olduk." diye konuştu.
Farklı mağlubiyet için Kaplan, "Soyunma odasında konuştuk. Bu bize yakışmadı, unutmamız lazım. Uyardık" ifadesini kullandı.
Maçın kırılma anından bahseden Mustafa Kaplan, "Maçın kırılma anı ikinci goldü. İstediklerimiz olmadı. Fenerbahçe'ye karşı önlem aldığımız gollerin tersini yedik. İçe kat ettiler, goller attılar. Mağlup olduk." diye konuştu.
Farklı mağlubiyet için Kaplan, "Soyunma odasında konuştuk. Bu bize yakışmadı, unutmamız lazım. Uyardık" ifadesini kullandı.
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