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Gençlerbirliği, Mert Nobre ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdığını açıkladı.
GÜNDEM 10.11.2020, 21:48
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Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık.
Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre’ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz.
Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz.Mert Nobre’nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz.Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz."
"Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık.
Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre’ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz.
Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz.Mert Nobre’nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz.Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz."
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