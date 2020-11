Gençler için pandemiyi fırsata çevirecek yarışmalar

Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs süreci gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarına da olumsuz şekilde etki ediyor. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Üsküdar Şubesi bu süreçte gençler için birbirinden güzel yarışmalar düzenliyor.

Gençler için salgındaki süreci fırsata çevirecek olan yarışmalar arasında; satranç turnuvası, bilgi yarışması, deneme yarışması, şiir yarışması, fotoğraf yarışması ve kısa film yarışması bulunuyor. Bilgi ve genel kültür ilgi alanlarının dışında gençlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun olan PUBG için de bir turnuva düzenleniyor.

Gençlerin ilgi alanına göre seçebilecekleri bir yarışmanın mutlaka olacağını belirten AGD Üsküdar Şube Başkanı Kazım Cihat Kılınçarslan, gençlerin bu yarışmalardan birine veya birkaçına başvurarak pandemi sürecinin evdeki yorgunluğuna güzel bir alternatif sağlamış olabileceklerini söyledi.

AGD Üsküdar tarafından hazırlanan yarışmalar ve ödülleri şöyle;

1001 Gözle Kardeşlik Kısa Film ve Senaryo Yarışması: Yarışmaya, süresi 10 dakikayı aşmayan kurmaca filmler katılabilir. Yarışma sonunda birinciye 7.000 TL, ikinciye 2.500 TL, üçüncüye ise 1.000 TL ödül verilecek. Yarışmaya buradaki link üzerinden formu doldurarak katılabilirsiniz.

“TT Ol” Toplu Taşımada Olaylar Fotoğraf Yarışması: Yarışmanın kapsamı, toplu taşıma araçlarındaki her türlü duygusal, güldürücü veya ironik anlar olarak belirlendi. Yarışmanın ödülleri; her kategoride birinciye 1.000 TL, her kategoride ikinciye 500 TL, her kategoride üçüncüye mansiyon ödülü. Yarışmaya buradaki link üzerinden formu doldurarak katılmak mümkün.

2020 Pırlanta Şiir Yarışması: Herhangi bir konu ile sınırlandırılmayan şiir yarışmasına, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabiliyor. Ödüller ise birinciye 1.000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye mansiyon ödülü şeklindedir. Son kayıt tarihi 25 Ocak olan yarışmaya buradaki linkte bulunan formu doldurarak katılabilirsiniz.

Fair System / Fair-Play Chess Tournament: TSF satranç yarışmaları talimatlarının, prosedürlerinin, uygulama yönergelerinin ilgili kısımları, FIDE kuralları ve chess.com topluluk kurallarının geçerli olduğu yarışmada birinciye 2.000 TL, ikinciye ise mansiyon ödülü verilecek. Yarışmaya katılmak için buradaki linkinde bulunan formu doldurmanız gerekiyor.

2020 Yıldız-Z-ları Deneme Yarışması: Z kuşağından günümüz problemlerine karşı yeni bir yorum getirmeleri beklenen deneme yarışmasında konu “Pandemilerin Sosyal, Psikolojik ve Siyasi Etkileri” olarak belirlendi. Son başvuru tarihi 1 Mart olan yarışmanın ödülleri ise şöyle; birinciye 1.000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye mansiyon ödülü. Yarışmaya katılmak için buradaki linkte bulunan formu doldurmak gerekiyor.

PUBG Turnuvası: Gençlerin severek oynadığı bilgisayar oyunlarından olan PUBG’de kendine güvenen gençleri bir turnuva bekliyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya katılmak ve detayları öğrenmek için buradaki linki incelemen yeterli olacaktır. Yarışmanın ödülleri ise şunlar; birinciye JBL bluetooth kulaklık, bütün katılımcılara PUBG tişörtü.