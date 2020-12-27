Genç yıldız Galatasaray’a geri döndü!

Genç yıldız Batuhan Şen Galatasaray'a geri döndü. Alt yapıda yetişen ve sarı-kırmızılı takımın 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesini uzattığı 21 yaşındaki genç kaleci Batuhan Ahmet Şen’i, Hekimoğlu Trabzon FK’ya bedelsiz olarak kiralanmıştı. Trabzon temsilcisiyle kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu, kulübü Galatasaray’a geri döndü.



