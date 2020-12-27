Genç yıldız Galatasaray’a geri döndü!
Hekimoğlu Trabzon FK’da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren kaleci Batuhan Ahmet Şen geri döndü
GÜNDEM 27.12.2020, 17:22
Genç yıldız Batuhan Şen Galatasaray'a geri döndü. Alt yapıda yetişen ve sarı-kırmızılı takımın 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesini uzattığı 21 yaşındaki genç kaleci Batuhan Ahmet Şen’i, Hekimoğlu Trabzon FK’ya bedelsiz olarak kiralanmıştı. Trabzon temsilcisiyle kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu, kulübü Galatasaray’a geri döndü.
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