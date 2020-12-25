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Genç türkücü Engin Nurşani İstanbul'da vefat etti
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü türkücü Engin Nurşani 36 yaşında hayatını kaybetti.
GÜNDEM 25.12.2020, 12:08
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Halk ozanı Aşık Ali Nurşani'nin oğlu türkücü Engin Nurşani 36 yaşında hayatını kaybetti. 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanan Nurşani müzik hayatına ara vermek zorunda kalmıştı. 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı Nurşani, bugün tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Engin Nurşani'nin hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz." denildi.
Engin Nurşani'nin hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz." denildi.
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