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Genç Saadetliler'den döviz kurlarındaki artışa ilginç gönderme
Genç Saadetliler sosyal medya üzerinden dolar ve euronun yükselişine sosyal mesafe ile dikkat çekti Berat Albayrak'ın sözlerine göndermede bulundu. Video sosyal medyada beğeni kazandı.
GÜNDEM 26.09.2020, 02:23
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Genç Saadetliler tarihi seviyelere çıkan dolar ve euronun yükselişine dikkat çekerek Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın "Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz?" sözlerine sosyal mesafeli göndermede bulundu.
Twitter hesabından yayınlanan söz konusu görüntülerde "Dolar ve Euro ile TL arasındaki fark kadar sosyal mesafeye dikkat edersek #COVID19'u yenebiliriz" mesajı verildi.
??Dolar ve Euro ile TL arasındaki fark kadar sosyal mesafeye dikkat edersek #COVID19'u yenebiliriz. pic.twitter.com/LXezP4WQEl
— Genç Saadet (@gencsaadet) September 25, 2020
??Dolar ve Euro ile TL arasındaki fark kadar sosyal mesafeye dikkat edersek #COVID19'u yenebiliriz. pic.twitter.com/LXezP4WQEl — Genç Saadet (@gencsaadet) September 25, 2020
Twitter hesabından yayınlanan söz konusu görüntülerde "Dolar ve Euro ile TL arasındaki fark kadar sosyal mesafeye dikkat edersek #COVID19'u yenebiliriz" mesajı verildi.
??Dolar ve Euro ile TL arasındaki fark kadar sosyal mesafeye dikkat edersek #COVID19'u yenebiliriz. pic.twitter.com/LXezP4WQEl
— Genç Saadet (@gencsaadet) September 25, 2020
??Dolar ve Euro ile TL arasındaki fark kadar sosyal mesafeye dikkat edersek #COVID19'u yenebiliriz. pic.twitter.com/LXezP4WQEl — Genç Saadet (@gencsaadet) September 25, 2020
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