Genç Saadet, Siyaset Okulu’nda buluştu

Online gerçekleştirilen toplantıda gençlere Milli Görüş Hareketi’nin önemini anlatan Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gençlerle birlikte Milli Görüş Hareketi’nin şahlanacağını vurguladı. Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman ise Genç Saadet’in bu tarz çalışmalarını artırarak gençliğin ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğini söyledi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Siyaset Okulu” programı, yapılan son oturumlarla sona erdi. Genç Saadet Yükseköğretim Başkanlığı’nın organize ettiği Siyaset Okulu programı online olarak gerçekleştirildi. Eğitimler, Siyaset Okulu programına başvuran 850 kişi arasından mülakatla seçilen 100 kişi ile icra edildi. Hukukun Temel Kavramları, Popülizm ve Siyaset, İslam İktisadı, Siyasal İletişim ve Algı Yönetimi gibi geniş bir yelpazede toplam 18 ayrı oturumda eğitimler yapıldı. Siyaset Okulu’nun son gününde ise Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı.



Programda konuşan Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Karaduman, “Yarının dünyasının emanetçileri olarak biz gençlerin siyaset arenasında olmayışı elbette ki kabul edilemez bir durumdur. Yaşayacağımız dünyada söz sahibi olabilmek ve hakkın, adaletin, iyinin, güzelin ve faydalı olanın hâkim olduğu adil bir yeryüzüne ulaşabilmek için her birimizin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Machiavelli’nin Batı medeniyetine temel oluşturan politikasını da, Nizamülmülk’ün esaslarını özetlediği İslam medeniyetinin siyasetini de, Konfüçyüs’ün, Sun Tzu’nun, Buda’nın yön verdiği Doğu medeniyetlerinin ayak izlerini de öğrenmek, bu ideolojilerin hepsini çağımızın getirdikleriyle harmanlayarak süzgeçten geçirmek ve geleceğimizi hazırlayacak olan en doğru siyaseti ortaya koymak her birimizin vazifesidir” ifadelerini kullandı.



Karaduman, icra edilen programın Türkiye ve dünya gençliği açısından oldukça faydalı ve gerekli olduğunu ifade etti. Programın hem eğitimciler hem de katılımcılar açısından beklenilenin dahi üstünde bir verimle gerçekleştirildiğini dile getiren Karaduman, Genç Saadet’in bu tarz çalışmalarını artırarak gençliğin ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verme gayretlerinin devam edeceğini söyledi. Son olarak katılımcılara ve eğitimcilere teşekkürlerini dile getiren Karaduman, yapılan programın hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

