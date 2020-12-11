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Gelin hanım hüngür hüngür ağladı! Davetliler ceza yememek için kaçtı
Bursa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan düğüne baskın düzenledi. Ceza yemek istemeyen davetliler sağa sola saklanarak gizlenmeye çalıştı.
GÜNDEM 11.12.2020, 09:22
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Bursa'da, koronavirüs salgını yasağına rağmen yapılan düğüne polis baskın düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Ertuğrul Gazi Polis Merkez Amirliği ekipleri, koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket eden bir düğüne baskın düzenledi.
Polis baskını sonrasında düğünde bulunanlar ceza yememek için salonun üst katına saklanırken baskında aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 25 kişiye, 3 bin 150'şer liradan 78 bin 750 lira ceza kesildi.
Baskın sonrasında ceza yemek istemeyen düğün salonundaki davetliler, saklandıkları yerden çıkartıldı ve polis gizlenen her bir davetliye de 3 bin 150 liralık ceza kesti.
Bu sırada gözyaşlarına boğulan gelin hanımı, arkadaşları teselli etmeye çalışırken gözyaşlarına boğuldu.
Ayrıca ekipler hem düğüne katılan misafirleri hem de düğün sahiplerini konuyla ilgili bilgilendirerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle düğünlerin yasaklandığını sadece nikah kıyılabileceğini de anlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Ertuğrul Gazi Polis Merkez Amirliği ekipleri, koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket eden bir düğüne baskın düzenledi.
Polis baskını sonrasında düğünde bulunanlar ceza yememek için salonun üst katına saklanırken baskında aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 25 kişiye, 3 bin 150'şer liradan 78 bin 750 lira ceza kesildi.
Baskın sonrasında ceza yemek istemeyen düğün salonundaki davetliler, saklandıkları yerden çıkartıldı ve polis gizlenen her bir davetliye de 3 bin 150 liralık ceza kesti.
Bu sırada gözyaşlarına boğulan gelin hanımı, arkadaşları teselli etmeye çalışırken gözyaşlarına boğuldu.
Ayrıca ekipler hem düğüne katılan misafirleri hem de düğün sahiplerini konuyla ilgili bilgilendirerek İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle düğünlerin yasaklandığını sadece nikah kıyılabileceğini de anlattı.
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