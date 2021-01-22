Ekonominin makro ve mikro düzey rakamları, enflasyon ve faiz oranları, kur tarafının rakamları birlikte ele alındığında en az artış, en düşük yükseliş maaşlarda ve ücretlerdedir” dedi.

Memur-sen Antalya İl Başkanı Ünal Hisarkaya, düzenlediği bir basın açıklamasıyla 2021 yılı memur maaşlarına yapılan zamları değerlendirdi. Memurların geçim sıkıntısını dile getiren Ünal Hisarkaya’nın basın toplantısına birçok medya mensubu katıldı. Enflasyon oranlarına işaret eden Ünal Hisarkaya, memurların maaşının zamları ve fiyat artışlarını yenmesi gerektiğinin altını çizdi.



Memur-Sen Antalya İl Başkanı Ünal Hisarkaya, bir çağrıda bulunarak, “Gelin bu tabloyu düzeltelim, enflasyonu yenen maaş ve ücret hedefi belirleyelim. Ekonominin makro ve mikro düzey rakamları, enflasyon ve faiz oranları, kur tarafının rakamları birlikte ele alındığında en az artış, en düşük yükseliş maaşlarda ve ücretlerdedir. Son 10 yıllık enflasyon ve enflasyon farkı tablosu, 2019-2021 faiz, kur tablosu, 2020 yılı aylık enflasyon tablosu özetle şunu söylüyor; kamu görevlilerinin maaşları ve ücretleri eriyor, bu erimeyi durdurmak için gecikmeden seyyanen zam yapılması gerekiyor. Yıllık enflasyon oranının bir önceki yıla göre % 24 arttığı, gıda enflasyonunun % 25 seviyesinde olduğu, 2020 yıl başı ve sonu itibariyle faiz tarafında % 75’lik artışın gerçekleştiği, bütçede faiz giderleri artık göz ardı edilmemelidir” ifadelerini kullandı.



İitfaiye Memurlarının emeklerinin karşılığı bulması gerektiğini belirten Ünal Hisarkaya, “Bizler alın terinin karşılığı kurumadan verilmesi hassasiyetine davet eden bir medeniyetin mensuplarız. Emeğin, alın terinin, kamu görevlilerinin hizmet üretme gayretlerinin karşılığı olacak değerin verilmesinde, ederin ödenmesinde hükümetin siyasi sorumluluk, devletin medeniyet perspektifimiz kaynaklı zorunluluk hassasiyetiyle sorunu çözümle, talep ve teklifimizi evetle buluşturması gerektiğine inanıyoruz. Emeğin karşılığını ödemek için akıtılan akıl terini ve bütün gayretleri, milletimiz ve kamu görevlilerimiz takdir etmek de her zaman olduğu gibi cömert olacaktır. Biz bu cömertliğin, kamu yönetimi ve devlet tarafında da temel bakış olarak benimsenmesini bekliyor, seyyanen zam istiyoruz” şeklinde konuştu.

