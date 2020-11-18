Gelecek ve CHP'den ortak açıklama: Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. İkili arasında yapılan görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında konuşan Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeye güçlü bir demokratik parlamenter sistemi getirmeye bu ülke kararlı, bu ülkenin insanı kararlı. Her kesimin görüşünü almak zorundasınız." ifdelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Davutoğlu ve beraberindeki heyeti CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke karşıladı. Ziyarette Öztrak ve Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca da hazır bulundu. Davutoğlu'na ise Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Doğan Demir, Serap Yazıcı, Kerim Rota, Nedim Yamalı, Kani Torun ve Mehmet Ali Pulcu eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelecek Partisi tarafından açıklanan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli çalışmasını Davutoğlu'nun kendileriyle paylaştığını aktaran Kılıçdaroğlu, bu çalışma dolayısıyla Davutoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Davutoğlu ise Türkiye'nin yeni bir anayasaya ve bu anayasanın önünü açacak yeni bir siyasal sistem modeline ihtiyaç olduğunu belirterek, bu çerçevede hazırladıkları çalışmanın geçmişte uygulanan parlamenter sistemin eksikliklerini gideren, temsil-istikrar dengesini sağlayan ve bütün vatandaşların sürece katılmasını temin eden bir siyasal sistem olduğunu söyledi. Görüşmede ortak birçok hususun paylaşıldığını bildiren Davutoğlu, güven ve diyalog ortamının teşvik edilmesi noktasında önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Yeni Anayasa çalışması yapıldığı tartışmaları üzerine yöneltilen bir soru üzerine CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı var, bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Anayasa çalışmaları, Aliyle yaptınız, şununla yaptınız, bununla yaptınız... Millet İttifakı olarak bir araya geldik, konuştuk. İlkeleri belirleyelim diye konuştuk. Anayasa çalışması yapmadık ki, yapsak elimizde bir metin olur. Bu niye bu kadar çok tartışılıyor? Farz edelim ki, Parlamentoda oldu mu oldu, 63 maddesinde uzlaşma sağlandı mı sağlandı. HDP var mıydı yok muydu, AK Parti var mıydı, yok muydu? Bunları bir tarafa atarak demokrasinin önünü tıkamak için her şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu ülkeye güçlü bir demokratik parlamenter sistemi getirmeye bu ülkenin insanı kararlı. Anayasa değişikliği yapıyorsunuz, her kesimin görüşünü dikkate almak zorundasınız. Vesayetle, baskıyla, öngörüyle Anayasa yapılmaz. Her kesimin görüşünü alacaksınız. Bir toplumsal uzlaşmadan söz ediyoruz, toplumsal ayrışma üzerine bir tartışma. Aklın ve ahlakın alacağı bir şey değil. Bu ülke belki de ilk defa toplumsal uzlaşmayla anayasa yapmak iradesini ortaya koyacak."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İki sebebi var ziyaretimizi. Birisi iade ziyareti. Sayın Genel Başkan ziyarette bulunmuştu, hem de 9 Kasım'da güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimizi paylaşmak için ziyaret ettik. Sistemle ilgili bir problem olduğu ortadadır. Türkiye'nin yeni bir anayasaya, yeni bir siyasal sistem modeline ihtiyaç var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistem, kurumları tahrip etmiş, devlet kurumlarında sorunlara yol açmıştır. Hem eleştirilerimizi dile getiriyor, hem de teklifimizi kamuoyuyla paylaşmayı bir ilke olarak görüyoruz. Parlamenter sistem önerimiz geçmişteki eksiklikleri gideren, kapsayıcı demokratik bir anlayışı kapsayan bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Tüm partilerden randevu talep ettik. Umarız onlar da buna destek verirler. Ortak bir çok hususun olduğunu gördük. STK'larla da görüşmeye devam edeceğiz.

"Sayın Erdoğan'dan da Sayın Bahçeli'den de randevu talep ettim. Türkiye'de öyle bir psikolojik ortam var ki, bir parti bir partiyle bir araya geldiğinde toplumsal uzlaşma, başka bir parti bir araya geldiğinde bölücülük oluyor. Bu ülkenin geleceği için demokratik bir düzeni kurma vaktidir. Sayın Kılıçdaroğlu'na yöneltilen tehditler konusunda ise öncelikle iktidarın bu konuya cevap vermesi gereken bir husustur. Bir siyasi parti lideri tehdit edilemez. Bu herkes için sınavdır. Türkiye'de siyasal ortam değişecekse, önce konuşmayı öğreneceğiz. Bir her türlü uzlaşıya hazırız, yeter ki oturup konuşalım.

Geçmişte 1924 Anayasası’nın çoğunlukçu modeli, 1960 Anayasası’nın vesayet modeli ve 1982 Anayasası’nın vesayeti artıran melez modeli ile Türkiye’nin bir yere gidemeyeceği aşikardır. Bu problemleri aşmak için geldiğini iddia eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, iki buçuk yıllık uygulaması ile kurumların kurumsal aklını tahrip etmiş, devlet teamüllerinde ciddi sıkıntılara yol açmış, nepotizmi yaygınlaştırmış, kişiselleşmiş bir iktidar anlayışını Türkiye’nin kaderine hakim kılmıştır. Bunun da sonuçlarını gördük.

