Gelecek Partisi'nin İl Başkanı ve 2 kardeşi gasp iddiasıyla tutuklandı
Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya ve 2 kardeşi gasp iddiasıyla tutuklandı
GÜNDEM 02.01.2021, 10:01
Adana'da, alacaklı oldukları kişinin arabasını gasp ettikleri iddiasıyla Gelecek Partisi İl Başkanı ve iki kardeşi tutuklandı.
İddiaya göre, Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan Akkaya ile kardeşleri Ertuğrul ve Erkan Akkaya yaklaşık 28 bin lira alacakları bulunan M.E'nin merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.
Burada çıkan tartışmada M.E'nin dizüstü bilgisayarına zarar veren şüpheliler, cep telefonundan da kendilerine zorla 10 bin lira havale ettirdikten sonra iş yeri sahibinin aracını alıp ayrıldı.
Şüphelilerin bir süre sora M. E.'nin otomobilini getirdiği öğrenildi
M.E'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan A. ve 2 kardeşini gözaltına aldı.
İl başkanı ve iki kardeşi suçlamaları kabul etmedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.
İddiaya göre, Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan Akkaya ile kardeşleri Ertuğrul ve Erkan Akkaya yaklaşık 28 bin lira alacakları bulunan M.E'nin merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.
Burada çıkan tartışmada M.E'nin dizüstü bilgisayarına zarar veren şüpheliler, cep telefonundan da kendilerine zorla 10 bin lira havale ettirdikten sonra iş yeri sahibinin aracını alıp ayrıldı.
Şüphelilerin bir süre sora M. E.'nin otomobilini getirdiği öğrenildi
M.E'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan A. ve 2 kardeşini gözaltına aldı.
İl başkanı ve iki kardeşi suçlamaları kabul etmedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.
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