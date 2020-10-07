Gelecek Partisi’nden Zeybekci’ye: Dünya diye kastettiği yer neresi?

Gelecek Partisi’nin ekonomi kurmaylarından iktisatçı İbrahim Turhan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) “tüm dünyada olduğu kadar bağımsız olduğunu” söyleyen AK Partili Nihat Zeybekci’yi eleştirdi.

Karar gazetesinden Elif Çakır, önceki gün “Merkez Bankası, tüm dünyada olduğu kadar bağımsızdır” açıklaması yapan Zeybekci’nin fikirlerini Gelecek Partisi’ne sordu.

Gelecek Partili İbrahim Turhan, şunları söyledi:



Merkez Bankası bağımsızlığı iki unsur içerir diyen Turhan iki temel ilkeyi ve önemlerini şöyle açıkladı:



"Dünya diye kastettiği yer neresi? Son dönemde siyasal olarak etkilendikleri bazı çevrelerin telkiniyle ekonomi de Çin modeli çok sık dillendirilmeye başlandı. Hatırlarsınız, Hazine ve Maliye Bakanı da yatırım için demokrasi şart değil tespiti yaparken Çin’i örnek vermişti. İşin şakası bir tarafa, Merkez Bankası kanunumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçinceye kadar gerçekten dünya standartlarındaydı."

Birincisi Merkez Bankasının uygulayacağı politikaya, araçlara tek başına karar vermesi. Yani diğer merkezi yönetim kuruluşlarında olduğu gibi alınan kararların bir bakana onaylatılması gerekmez, yürütmeden izin alınmadan doğru olan karar neyse alınır ve uygulanır. Fiyat istikrarını sağlamak için bu bir zorunluluktur. Bunu pekiştirmek için de Merkez Bankası yöneticilerinin atanmaları, özlük hakları, Merkez Bankasının para politikasına ilişkin, rezerv yönetimine ilişkin harcama yapma hakları yasal güvenceye alınmıştır.

Bu hakların son dönemde ağır biçimde ihlal edildiği kuşkuya yer bırakmayacak şekilde görülüyor. Merkez Bankası başkanı, yasaya aykırı olarak KHK ile görevden alındı. Yöneticilerin görev süreleri kısaltıldı. Atamada aranan mesleki deneyim şartı kaldırıldı. Merkez Bankasının 120 milyar dolar civarında rezervi hükümetin kur inadı yüzünden şeffaf olmayan yöntemlerle satıldı.

