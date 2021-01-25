Gelecek Partisi'nden videolu yanıt! Sahi, "faiz lobisi" demişken...
Gelecek Partisi, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı video ile iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi.
GÜNDEM 25.01.2021, 00:53
Gelecek Partisi, sosyal medya hesabından video paylaşarak ekonomi politikasına göndermede bulundu.
AK Parti İktidarının dolar cinsinden yüzde 4,90 ve yüzde 5,95 faizle 2026 ile 2031 yıllarına kadar devlet tahvili satışı yoluyla 3,5 milyar dolar borçlanıldığı belirtilen videoda, bu faizin 11 milyar Türk Lirası’na denk geldiğinin altı çizildi.
Romanya, Bulgaristan ve Macaristan gibi ülkelerin bu borca 350 milyon dolar karşılığında sahip olabildiği aktarıldı.
Sahi, "faiz lobisi" demişken... pic.twitter.com/pNNeWKPTzu
— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) January 24, 2021
Sahi, "faiz lobisi" demişken... pic.twitter.com/pNNeWKPTzu — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) January 24, 2021
AK Parti İktidarının dolar cinsinden yüzde 4,90 ve yüzde 5,95 faizle 2026 ile 2031 yıllarına kadar devlet tahvili satışı yoluyla 3,5 milyar dolar borçlanıldığı belirtilen videoda, bu faizin 11 milyar Türk Lirası’na denk geldiğinin altı çizildi.
Romanya, Bulgaristan ve Macaristan gibi ülkelerin bu borca 350 milyon dolar karşılığında sahip olabildiği aktarıldı.
Sahi, "faiz lobisi" demişken... pic.twitter.com/pNNeWKPTzu
— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) January 24, 2021
Sahi, "faiz lobisi" demişken... pic.twitter.com/pNNeWKPTzu — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) January 24, 2021
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