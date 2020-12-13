Gelecek Partisi'nden Soylu'ya : Dün başkaları adına bağırıyorken...

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Serkan Özcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün TBMM'de bütçe konuşmaları sırasında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Parti Sözcüsü Özcan, "Soylu’yu dün başkaları adına bağırıyorken nasıl ciddiye almadıysak, bugün de almıyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün Meclis'teki konuşmasına Gelecek Partisi tepki gösterdi. Soylu, dün yaptığı konuşmasında, "...Nereden zuhur ettiği belli olmayan dünün acizlerinin, yeni partilerinin karşı mahalleye yaranmak için yaptıkları açıklamalar yargıya 'sopa' diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmaları bize sökmez. Onlardan PKK'ya ne deva olur ne de gelecek olur." ifadelerini kullanmıştı.



Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, sosyal medya hesabından Soylu'nun Demokrat Parti Genel Başkanlığı döneminde yaptığı açıklamalarının da yer aldığı bir video ile Soylu'ya cevap verdi.

Serkan Özcan'ın paylaşımı şöyle:



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünkü Meclis konuşmasında ayrıca Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne yönelik imalarda da bulunmuştu. Soylu şunları ifade etmişti:



"Senede bir istifa etmeye kalkıp beceremeyen, demokrasiden nasibini almamış, her dönem yeni bir siyasi sahnede "zuhur eden", Türkiye’yi 90’lara götürüp mafya düzenine teslim etmeye yemin etmiş olanlar bizim Türkiye aşkımızı da, millet derdimizi de, PKK nefretimizi de anlayamazlar. Sayın Soylu'yu dün başkaları adına bağırıyorken nasıl ciddiye almadıysak, bugün de almıyoruz. Sayın Davutoğlu’nu yakından tanıyan birinin sözlerini siyasi nezaket açısından en hafif tabirle "yakışıksız" buluyoruz. Terbiyemiz ancak bu kadarına müsaade ediyor! Kamuoyuna saygılarımızla."

"Size soruyorum, sabahtan beri, Kandil'de elinize yazılıp verilmiş metinleri dinliyorum. Hiç birinde Demirtaş'ın ismi geçmiyor. Ne oldu Demirtaş'ı açığa mı aldınız? PKK'nın haber ajansından, çocuk kandırıp gibi yaptırdığınız düzmece haberler bize sökmez. PKK bağlantısından görevden aldığımız belediye başkanlarına, bazı belediye başkanlarının daha koltuğuna oturmadan koşa koşa bu belediyelere geçmiş olsuna gitmesi, bizi Yunanistan'a şikayet etmesi, bizi Avrupa'ya şikayet etmesi bize sökmez. Nereden zuhur ettiği belli olmayan dünün acizlerinin, yeni partilerinin karşı mahalleye yaranmak için yaptıkları açıklamalar yargıya 'sopa' diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmaları bize sökmez. Onlardan PKK'ya ne deva olur ne de gelecek olur."

