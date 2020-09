Gelecek Partisi'nden HDP operasyonuna tepki: Oyunu birlikte bozalım

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, HDP’ye yönelik operasyonla ilgili, "Terör hepimizin kırmızı çizgisidir. Ancak siyasi rakiplerimizi terörize ederek ve yargıyı buna alet ederek daha demokratik bir Türkiye’ye ulaşamayız" dedi. Temurci, "Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, haksızlıklar ve zulüm karşısında dimdik durarak bu imtihanı vermeliyiz" mesajı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal gözaltılarla ilgili elindeki yeni bulguları kamuoyuyla paylaşması gerektiğini ifade eden Temurci, şu ifadelere yer verdi:



“Malum ziyaret sonrası gerçekleştirilen bu gözaltılar üzerindeki şaibe ortadan kaldırılmalıdır. Aksi halde bu gözaltıların anlamı, Türkiye’de gündemi değiştirmek ve siyasette kutuplaşmayı zirveye taşımak olacaktır. Siyasi rakiplerine hain ve çete diyerek, beka siyaseti üzerinden kendi koltuklarını korumaya çalışanların devri bu ülkede artık son bulmalıdır. Millet olarak büyük bir imtihandan geçiyoruz. Oyunu görüp, oyunu birlikte bozmalıyız. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, haksızlıklar ve zulüm karşısında dimdik durarak bu imtihanı vermeliyiz. Yargının tarafsız ve bağımsız olduğu, adaletin tesis edildiği, demokratik ve özgür bir Türkiye 84 milyonun ortak hedefi olmalıdır.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kobani olayları sırasında Başbakanlık görevindeydi. HDP’nin o dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, olaylardan bir gece önce ve parti olarak çağrı yapmadan önce Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 10 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, “Şu anda insanlar sokağa çıktı dedim, her tarafta sokağa çıkıyor insanlar, durum çok kritik ve lütfen bu gece müdahale edelim, ne olur bu gece ne yapılacaksa bir birimize yardım edelim ve sınır kapısı IŞİD’in eline geçmeden gerekli desteği sunalım dedim. Sayın Başbakan bunu inkar edemez her halde bütün ricalarıma ısrarlarıma rağmen durumu anlamakta uzak, oyalamacı, ciddiyetsiz bir tavır durum sergiledi” demişti.

Davutoğlu ise “6-7 Ekim olaylarında yaptıkları şey, bir isyan davetiydi” ifadelerini kullanmıştı.

“Terörün her türlüsüne karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Evet, terör hepimizin kırmızı çizgisidir. Ancak siyasi rakiplerimizi terörize ederek ve yargıyı buna alet ederek daha demokratik bir Türkiye’ye ulaşamayız. Soruyoruz? Kobani olaylarından 6 yıl sonra bu gözaltılar neden? Bu insanlar daha önce yargılanmadı mı? Katil Öcalan’ın mektubundan medet umanlar, Öcalan’ın kardeşini devletin televizyonuna çıkaranların hesap vermediği bir Türkiye’de bu operasyonun haklılığına nasıl inanalım? Soruyoruz? HDP yerel seçimlerde Cumhur İttifakında yer alsaydı, bugün bu gözaltılar olur muydu? Savcılık derhal bu gözaltılarla ilgili elindeki yeni bulguları kamuoyuyla paylaşmalıdır.”