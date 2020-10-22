Gelecek Partisi'nden geri adım! Yerli otomobil paylaşımı silindi
Gelecek Partisi, sosyal medya hesabından yerliliğini eleştirdiği TOGG arabaya ilişkin paylaşımı sildi.
GÜNDEM 22.10.2020, 04:04
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Gelecek Partisi, yerli otomobil projesi hakkında yaptığı eleştiri içerikli paylaşımı sildi.
Partinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı görselde yerli otomobilin yerliliği sorgulanırken yapılan paylaşım ise gelen tepkiler üzerine silindi.
Partinin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı görselde yerli otomobilin yerliliği sorgulanırken yapılan paylaşım ise gelen tepkiler üzerine silindi.
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