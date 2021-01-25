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Gelecek Partisi'nden flaş video! "AK Parti faiz lobileriyle anlaştı"
Gelecek Partisi, AK Parti hükümetinin faiz lobileriyle yaptığı faiz anlaşması kapsamında dikkat çeken bir video hazırladı.
GÜNDEM 25.01.2021, 07:42
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Twitter hesabından yayınladığı video ile AK Parti hükümetinin faiz lobilerle anlaştığını açıkladı.
2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli tahvil ihracı için Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verildiği belirtilen videoda AK Parti hükümetinin faiz lobilerini desteklediği belirtildi.
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2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli tahvil ihracı için Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verildiği belirtilen videoda AK Parti hükümetinin faiz lobilerini desteklediği belirtildi.
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