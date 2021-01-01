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Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a sert 'vitrin mankeni' tepkisi

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' açıklamasına sert sözlerle tepki gösterdi.

GÜNDEM 01.01.2021, 21:04
Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a sert 'vitrin mankeni' tepkisi
Özcan, "Kimse başörtülü kadınlarımızı kendini meşrulaştırmak için kullanmaya yeltenmesin, yine kimse başörtülü kadınlarımızın siyasette ve bürokraside edindiği yerleri kendi yanlışlarını gizlemek için de kullanmasın" dedi.
Özcan, yaptığı açıklamada, "Artık başörtüsü üzerinden toplumu kutuplaştırmak mümkün olmayacak Sayın Erdoğan. Kendisinin de vaktiyle iradesi ile çözülmüş bu sorunun bir daha yaşanmaması için CHP dahil tüm siyasi partilerin çabası çok değerlidir" diye konuştu.
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Özcan, ANKA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sayın Erdoğan’ın sözlerinde bir doğru var o da 'geçti o işler'ifadesi. Artık başörtüsü üzerinden toplumu kutuplaştırmak mümkün olmayacak Sayın Erdoğan. Kendisinin de vaktiyle iradesi ile çözülmüş bu sorunun bir daha yaşanmaması için CHP dahil tüm siyasi partilerin çabası çok değerlidir. Eğer bunu siyasi bir rant olarak görmüyorsa bu çabayı desteklemesi gerekir ama Erdoğan niyet sorgulamasına girerek 'Başörtüsü benim en büyük kozum sizinle paylaşmam o kozu' diyor. Başörtülü bir kadını vitrin mankeni olarak tanımlaması ise çok acımasız. Toplumu her konuda ayrıştıran yaklaşımın başörtülüleri bile kendi içinde ayıracak noktaya gelmesi içine düştüğü zor durumun da bir göstergesi aslında. Bir durum daha var ki o da Erdoğan’ın ortaklarının bu konudaki tutumu. Geçmişte MHP nin de başörtüsü yasakçılığı konusunda CHP'den geri kalır yanı yoktu. CHP Genel Başkanı'nın başörtüsü konusundaki özeleştirisini duyduk ama MHP Genel Başkanı'ndan böyle bir özeleştiri ya da ileriye yönelik bir vaad duymadık. Erdoğan niyet okuma işine giriştiyse önce ortaklarından başlayabilir. Kimse başörtülü kadınlarımızı kendini meşrulaştırmak için kullanmaya yeltenmesin, yine kimse başörtülü kadınlarımızın siyasette ve bürokraside edindiği yerleri kendi yanlışlarını gizlemek için de kullanmasın."
"Sayın Kılıçdaroğlu, iktidarın elindeki argümanları bir bir almaya devam ediyor; devam" Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muhsin Emre Demiröz de sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaparak, şu paylaşımı yaptı:
"Başörtülü hanımlar CHP'de siyaset yapamaz! Yapsa da bizim için 'vitrin mankeni'dir. Sn Kılıçdaroğlu, iktidarın elindeki argümanları bir bir almaya devam ediyor. Devam"

"Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp milleti aldatma sürecini de bıraksın. Yanına 20 tane başörtülü koysan, artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar.  Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi adeta vitrin mankeni getirip gibi koymak kimseyi aldatmıyor, geçti o işler. Bugün parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görmüyor musun bunları? Buralara kadar gelindi, daha çok mesafe alacağız, sen çağın dışında kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor" 
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