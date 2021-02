Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ekonomi göndermesi!

Videoda Takvim gazetesinin bugün manşetine koyduğu haber ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye tırmanıştadır’ sözleri birleştirildi.

İktidara yakınlığı ile bilinen Takvim Gazetesi’nin manşeti muhalefet ve vatandaşlar tarafından oldukça tepki çekmişti. Manşette yer alan haberde markete gidenlerin fazla harcama yapmamaları için maddeler sıralandı.



Gelecek Partisi hazırladığı video ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Az sonra izleyeceğiniz görüntüler hayal ürünü değil, her gün yaşanmakta olan bir gerçekliktir. Kişiler ve olaylar kurgu değil, gerçektir” ifadelerine yer verdi.



Az sonra izleyeceğiniz görüntüler hayal ürünü değil, her gün yaşanmakta olan bir gerçekliktir.Kişiler ve olaylar kurgu değil, gerçektir. pic.twitter.com/CvyizfKTmV

— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) February 7, 2021





