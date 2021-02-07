Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ekonomi göndermesi!
Gelecek Partisi, Takvim Gazetesi’nin bugün manşetine koyduğu yoksulluk haberine ilişkin iktidarı hedef alan bir video yayınladı.
GÜNDEM 07.02.2021, 22:41
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Videoda Takvim gazetesinin bugün manşetine koyduğu haber ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye tırmanıştadır’ sözleri birleştirildi.
İktidara yakınlığı ile bilinen Takvim Gazetesi’nin manşeti muhalefet ve vatandaşlar tarafından oldukça tepki çekmişti. Manşette yer alan haberde markete gidenlerin fazla harcama yapmamaları için maddeler sıralandı.
Gelecek Partisi hazırladığı video ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Az sonra izleyeceğiniz görüntüler hayal ürünü değil, her gün yaşanmakta olan bir gerçekliktir. Kişiler ve olaylar kurgu değil, gerçektir” ifadelerine yer verdi.
Az sonra izleyeceğiniz görüntüler hayal ürünü değil, her gün yaşanmakta olan bir gerçekliktir.Kişiler ve olaylar kurgu değil, gerçektir. pic.twitter.com/CvyizfKTmV
— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) February 7, 2021
Az sonra izleyeceğiniz görüntüler hayal ürünü değil, her gün yaşanmakta olan bir gerçekliktir.Kişiler ve olaylar kurgu değil, gerçektir. pic.twitter.com/CvyizfKTmV — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) February 7, 2021 pushfn('ads');
İktidara yakınlığı ile bilinen Takvim Gazetesi’nin manşeti muhalefet ve vatandaşlar tarafından oldukça tepki çekmişti. Manşette yer alan haberde markete gidenlerin fazla harcama yapmamaları için maddeler sıralandı.
Gelecek Partisi hazırladığı video ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Az sonra izleyeceğiniz görüntüler hayal ürünü değil, her gün yaşanmakta olan bir gerçekliktir. Kişiler ve olaylar kurgu değil, gerçektir” ifadelerine yer verdi.
Az sonra izleyeceğiniz görüntüler hayal ürünü değil, her gün yaşanmakta olan bir gerçekliktir.Kişiler ve olaylar kurgu değil, gerçektir. pic.twitter.com/CvyizfKTmV
— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) February 7, 2021
Az sonra izleyeceğiniz görüntüler hayal ürünü değil, her gün yaşanmakta olan bir gerçekliktir.Kişiler ve olaylar kurgu değil, gerçektir. pic.twitter.com/CvyizfKTmV — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) February 7, 2021 pushfn('ads');
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