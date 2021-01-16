Gelecek Partisi'nden Erdoğan ve Bahçeli'ye açık çağrı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili parti yönetiminden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bu saldırıya sessiz kalan siyasi yetkililerin, bundan sonraki siyasi terör saldırılarını teşvik edici bir rol üstleneceğini biliyoruz" denilerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunuldu.

Açıklamadan satır başları şöyle;

"Siyasetçilere ve basın mensuplarına yapılan saldırı faillerini bulun adalete teslim edin. Sayın Erdoğan ve Bahçeli olmak üzere iktidar ortaklarının da saldırıyı kınamalarını bekliyoruz."

"Kamu güvenliğinin sağlanması soluduğumuz hava kadar elzemdir."

"Bizlerin nefes almasını istemeyen karanlık odaklar var. Bu tür saldırılara asla boyun eğmeyeceğiz. "

"Bu saldırıya sessiz kalan siyasi yetkililerin, bundan sonraki siyasi terör saldırılarını teşvik edici bir rol üstleneceğini biliyoruz"

