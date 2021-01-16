Gelecek Partisi'nden Erdoğan ve Bahçeli'ye açık çağrı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili parti yönetiminden açıklama yapıldı.
GÜNDEM 16.01.2021, 00:24
2
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili parti yönetiminden açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Bu saldırıya sessiz kalan siyasi yetkililerin, bundan sonraki siyasi terör saldırılarını teşvik edici bir rol üstleneceğini biliyoruz" denilerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunuldu.
Açıklamadan satır başları şöyle;
"Siyasetçilere ve basın mensuplarına yapılan saldırı faillerini bulun adalete teslim edin. Sayın Erdoğan ve Bahçeli olmak üzere iktidar ortaklarının da saldırıyı kınamalarını bekliyoruz."
"Kamu güvenliğinin sağlanması soluduğumuz hava kadar elzemdir."
"Bizlerin nefes almasını istemeyen karanlık odaklar var. Bu tür saldırılara asla boyun eğmeyeceğiz. "
"Bu saldırıya sessiz kalan siyasi yetkililerin, bundan sonraki siyasi terör saldırılarını teşvik edici bir rol üstleneceğini biliyoruz"
Yapılan açıklamada, "Bu saldırıya sessiz kalan siyasi yetkililerin, bundan sonraki siyasi terör saldırılarını teşvik edici bir rol üstleneceğini biliyoruz" denilerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunuldu.
Açıklamadan satır başları şöyle;
"Siyasetçilere ve basın mensuplarına yapılan saldırı faillerini bulun adalete teslim edin. Sayın Erdoğan ve Bahçeli olmak üzere iktidar ortaklarının da saldırıyı kınamalarını bekliyoruz."
"Kamu güvenliğinin sağlanması soluduğumuz hava kadar elzemdir."
"Bizlerin nefes almasını istemeyen karanlık odaklar var. Bu tür saldırılara asla boyun eğmeyeceğiz. "
"Bu saldırıya sessiz kalan siyasi yetkililerin, bundan sonraki siyasi terör saldırılarını teşvik edici bir rol üstleneceğini biliyoruz"
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 16 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü