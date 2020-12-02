Gelecek Partisi'nden 'Borsa İstanbul' çıkışı: 'Paranın kaynağı Katar değil'

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Borsa İstanbul’un satışı ve ekonomi yönetimindeki gidişat hakkında değerlendirmede bulundu.

Türkiye’deki mal varlığının bilinçli bir şekilde el değiştirdiğini düşündüğünü dile getiren Temurci, yapılan satışlarla bir kalkınmanın söz konusu olmayacağını belirterek, “ Katar’dan gelen paranın da Katar parası olduğuna asla inanmıyorum” ifadesini kullandı ve ekledi:

Halk Radyo’da Hukukçu Hasan Seymen’in yayınına konuk olan Temurci, "Türkiye ekonomisinin ayağa kalkması için insanların özgür bir ülkede yaşaması gerek. Hukuka herkesin inandığı bir Türkiye’nin ortaya çıkması lazım. Demokrasi, huzur, hak, adalet olmadan bir ülkede ekonomiyle ilgili asla ve asla ülkeyi yönetenler güven veremez" diye konuştu.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani öncülüğünde iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında yapılan anlaşma ile Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi. Anlaşma sonrası Varlık Fonu, Borsa İstanbul'un yüzde 80,6'lık payını elinde bulundurmaya devam ediyor.

BİST'in 2 milyar dolarlık toplam sermaye değeri üzerinden belirlenen işlemin 200 milyon dolara yapıldığı tahmin ediliyor.

"Farklı kaynaklardan Türkiye’ye para geliyor. Katar Türkiye’yi çok sevdiği için o paralar Türkiye’ye gelmiyor. biz yabancı sermayeye karşı değiliz ama Katar’la yürütülen ilişki iki devlet arasında yürütülen bir ilişkiye benzemiyor. Başka bir ilişkiye benziyor. Bunu da millet inşallah zamanı geldiğinde, bizim varlıklarımızın adım adım elimizden nasıl çıktığına ve hangi şartlarda çıktığına bakacak ve milletimiz mutlaka günü geldiğinde bütün gerçekleri öğrenecek."

