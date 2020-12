Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye 'aşı' sorusu

Gelecek Partisi, Türkiye'de yakın zamanda yeni tip koronavirüs ( Covid-19) salgınına karşı başlaması beklenen aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaparken, 'cevaplanmasının önemli olduğunun' belirtildiği 7 soru paylaştı.

Partinin açıklamasında, aşının hangi ülkelerden alınacağı, Türkiye'de süren aşı çalışmaları gibi konulara değinilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"COVID-19 salgını; dünya genelinde sebep olduğu can kayıpları, hastalığa bağlı kalıcı hasarlar, sosyal, kültürel ve ekonomik değişimler ile kontrol altına alınması gereken büyük bir felaket haline dönüşmüştür. Bugün itibariyle bu kontrolün sağlanmasının tek ve en etkili yolunun, yaygın aşı uygulaması olduğu hususu inkâr edilemez bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır.

"Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kuruluşların salgını bir an evvel kontrol altına alma çabası, aşı çalışmalarında bugüne kadar bilinen süreçlerin kısaltılmasını zorunlu kılmıştır.

"Yetkililerce yapılan açıklamalardan, yaygın aşılama faaliyetine başlayan ilk ülkelerden olacağımız anlaşılmaktadır. Bu sevindirici bir gelişme olmakla birlikte, uygulamanın güvenilirliği başta olmak üzere, bilim insanları ve hükümet yetkilileri tarafından, kamuoyu ve halkın tatmin edici bilgi ve verilerle ikna edilmesi zorunludur. Bu husus aşı uygulama başarısının da vazgeçilmez bir parçasıdır.

"Bu çerçeveden hareketle Gelecek Partisi olarak aşağıdaki soruların kamuoyu önünde ilgililerce cevaplanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz:

Aşılar hangi ülkelerden ve ne şartlarla satın alınacaktır? Sipariş miktarı ve fiyatı nedir?Uygulaması ile ilgili nasıl bir yol izlenecektir?

Çin'den satın alınacağı bildirilen aşının gerekli etkinlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapıldıktan sonra uygulanacağı konusunda toplumun her kesimini tatmin edecek açıklamalar yapılacak mıdır?

Toplumda oluşan "ekonomik durumumuz iyi olmadığı için ucuz aşı alınıp, sağlığımız daha da tehlikeye atılıyor" algısı nasıl düzeltilecektir?

Ülkemizde elde edildiği açıklanan aşılar hangi aşamadadır? Kullanım aşamasına gelmesi için hangi çalışmalar yapılmaktadır ve ne kadar sürede kullanıma girebilecektir?

Bilim Kurulu tarafından açıklanan 4 aşamalı aşı planına sadık kalındığını gösteren gerçek veriler paylaşılacak mıdır?

Anlaşma yapılması planlanan mRNA aşısı geldiği takdirde uygulamasında hangi kriterler esas alınacaktır?

Aşı üretim teknolojisine yönelik olarak talihsiz bir şekilde kapatılan Dr. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nü Aşı ve Biyolojik Ürünler Üretim Merkezi olarak yeniden açmayı düşünüyor musunuz?"