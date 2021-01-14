Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Yeni kurulan partiye geçtiler

Gelecek Partisi'nin Avcılar İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Hüseyin Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle Mustafa Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi'ne katıldı.

Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanı Hüseyin Ağaoğlu ve ilçe yönetimi bugün partilerinden istifa ederek Türkiye Değişim Partisi'ne geçti. TDP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Avcılar'daki bir restoranda düzenlenen törende konuşan Ağaoğlu, bir yıl öncesine kadar hiçbir siyasi geçmişinin bulunmadığını ancak çeşitli nedenlerle bu yola girmesi gerektiğini hissettiğini söyledi.



Yaklaşık 8 ay boyunca Gelecek Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatan Ağaoğlu, "Ancak aradan geçen 8 aylık süreçte görev yaptığım Gelecek Partisi'nde kaygısını yaşayıp, düzeltilmesini istediğimsorunların çözümünde bir sonuç alınamayacağı fikrine ulaştım. Bireysel çabalarımın Gelecek Partisi'nde aynı değer ve öncelikte olmadığını fark ettim" dedi.

