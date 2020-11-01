Gelecek Partisi'nde sürpriz isim!
Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresini gerçekleştirdi. Ahmet Davutoğlu'nun partisine İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'de katıldı.
GÜNDEM 01.11.2020, 14:15
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Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresini gerçekleştirdi. Kongrede konuşan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, iktidarı eleştirerek sert açıklamalarda bulundu.
Gelecek Partisi'ne sürpriz bir isim katıldı. Daha önce İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Hasan Seymen bugünkü kongrede yeni partisinin rozetini taktı.
Davutoğlu kongrede "Bu liyakatsiz, ciddiyetsiz, 28 Şubat ve eski Türkiye artığı iktidardan korkmayın… Onlar sizin alın terinizi çarçur etmekten korkmadılar, Onlar hukuk devletini yok etmekten korkmadılar.Artık korkan tek bir kesim var. İktidar korkuyor." dedi.
"Gelecek Partisi kongresinde konuşan Davutoğlu: Artık iktidar korkuyor" haberi için tıklayın.
Gelecek Partisi'ne sürpriz bir isim katıldı. Daha önce İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Hasan Seymen bugünkü kongrede yeni partisinin rozetini taktı.
Davutoğlu kongrede "Bu liyakatsiz, ciddiyetsiz, 28 Şubat ve eski Türkiye artığı iktidardan korkmayın… Onlar sizin alın terinizi çarçur etmekten korkmadılar, Onlar hukuk devletini yok etmekten korkmadılar.Artık korkan tek bir kesim var. İktidar korkuyor." dedi.
"Gelecek Partisi kongresinde konuşan Davutoğlu: Artık iktidar korkuyor" haberi için tıklayın.
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