Gelecek Partisi'nde İzmir İl Başkanı ve yönetimi görevden alındı
Gelecek Partisi, İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kuruluna görevden el çektirildiğini bildirdi.
GÜNDEM 13.01.2021, 13:49
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in 30 Aralık'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğramasının ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Partiden yapılan açıklamada, genel merkezde gerçekleştirilen Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında, İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kuruluna görevden el çektirilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklama, partinin sosyal medya hesabından yapıldı.
30 Aralık'ta aracına 4 kurşun sıkılan İşçilik saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
Genel Merkezimizde yapılan Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun görevden el çektirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) January 13, 2021
Genel Merkezimizde yapılan Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun görevden el çektirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) January 13, 2021
Partiden yapılan açıklamada, genel merkezde gerçekleştirilen Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında, İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kuruluna görevden el çektirilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklama, partinin sosyal medya hesabından yapıldı.
30 Aralık'ta aracına 4 kurşun sıkılan İşçilik saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
Genel Merkezimizde yapılan Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun görevden el çektirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) January 13, 2021
Genel Merkezimizde yapılan Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun görevden el çektirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) January 13, 2021
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 13 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Everton
|17
|32
|5. Tottenham
|16
|29
|6. Man City
|15
|29
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü