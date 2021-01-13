Gelecek Partisi'nde İzmir İl Başkanı ve yönetimi görevden alındı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in 30 Aralık'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğramasının ardından bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Partiden yapılan açıklamada, genel merkezde gerçekleştirilen Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında, İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kuruluna görevden el çektirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklama, partinin sosyal medya hesabından yapıldı.

30 Aralık'ta aracına 4 kurşun sıkılan İşçilik saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.



Genel Merkezimizde yapılan Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun görevden el çektirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

— Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) January 13, 2021





Genel Merkezimizde yapılan Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısında İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun görevden el çektirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) January 13, 2021

