Gelecek Partisinde istifa depremi! Kurucular Kurulu Üyesi istifa etti
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu'nda yer alan Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa etti.
GÜNDEM 19.09.2020, 09:02
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İki dönem AKP Bayburt İl Başkanlığı görevini üstlenen ve Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi'nin 150 kişilik kurucular kurulunda yer alan Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Kobal konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gelecek Partisi'nde bulunmuş olduğum görevlerden bugün itibariyle istifa ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" dedi.
Kobal konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gelecek Partisi'nde bulunmuş olduğum görevlerden bugün itibariyle istifa ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" dedi.
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