Gelecek Partisi İl Başkanına ateş açtı, serbest bırakıldı!

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına ateş eden ve partinin il başkan yardımcısının kardeşi M.T olduğu belirlenen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

AA'nın aktardığına göre; M.T emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cüneyt İşçilik'in olay gecesi zanlı ve abisiyle Bayraklı'da yemek yediği, eve dönüşü sırasında otomobiline ateş edildiği öğrenildi.

30 Aralık gece saatlerinde çevreyolu Onur Mahallesi girişi yakınlarında İşçilik'in otomobiline ateş açılmış, saldırgan kaçmıştı.

Polis olayla ilgili geniş soruşturma başlatmıştı.

