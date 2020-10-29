Gelecek Partisi iddialı: Erken seçim için net tarih verdiler

İktidar ve ortağı MHP'nin defaatle reddettiği erken seçim iddiası bir kez daha gündeme geldi.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, altı ay sonra erken seçim yapılacağı iddiasında bulundu.

Manisa İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, "Şartların tamamı sahibiz. 1 Kasım'da Ankara'da büyük bir kongre yapacağız" diyen Özdağ, "Kongremiz aynı zamanda Gelecek Partisi'nin farkındalığını ortaya koyacak. 'Gelecek sensin, Gelecek Türkiye' diyerek ve 'Söz, yine baharlar gelecek' sloganlarıyla siyaset sahnesinde yerimizi sağlamlaştırmış olacağız" ifadesini kullandı.

Altı ay sonra erken seçim yapılacağını öne süren Özdağ, "Erken Genel Seçimlere hazırız" diye konuştu.

Özdağ, şunları kaydetti:



Özdağ'ın, bu sözlerinin ardından "Gelecek Partisi seçime 6 ay sonra mı hazır olacak" soruları akıllara geldi. Özdağ ise Odatv'ye yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında erken seçim olacak. Türkiye bir felakete doğru gidiyor..." diyerek kullandığı ifadelerin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ekim tarihinde erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Ne erken seçimi ya? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Gelişmiş bir ülkede siz böyle bir şeyi göremezsiniz. Batı'da böyle bir şeyi göremezsiniz. Yeni Türkiye'de ilan edilen zaman neyse; 2023'ün Haziranı'dır" demişti.

“Gelecek Partisi olarak bir erken seçim çağrısı yapıyoruz. 1 Kasım’da Ankara’da partimizin olağan birinci kongremiz var. 1 Mayıs tarihinde erken seçime girebiliriz. Ama şimdiden hodri meydan diyoruz. Kendimiz için değil, milletimiz için siyaset yapıyoruz. Sayın Erdoğan, sayın Bahçeli bir erken seçim kararı alın. Daha fazla rezil olmadan, oy kaybetmeden, hayal kırıklığı yaşamadan ve Türkiye’yi fakirleştirmeden onlara diyoruz ki erken seçim yapın. Diyorlar ki ‘niye yapsınlar. 3 seneleri var’. Şunu bilmiyorlar ki 3 sene sonra tamamen darmadağın olacaklar. Onların darmadağın olmaları bizi ilgilendirmiyor. Türkiye darmadağın olacak. Erken genel seçim kapımızı çalacak. İsteseler de istemeseler de kapımızı çalacak. 8 ay önce ben baskın seçim olacağını söyledim. Eğer Covid-19 sürecini iyi yönetselerdi bir baskın seçim yapacaklardı. Yönetemediler ve evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi ise erken seçim yapmak zorunda kalacaklar.”

