Gelecek Partisi asgari ücret önerisini açıkladı! Ne kadar denildi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, esnafların yaşadığı zorluklar ve açıklanacak olan yeni asgari ücretle ilgili görüş ve düşüncelerini açıkladı. Davutoğlu, milyonların 2021'de ne kadar olacağını merakla beklediği asgari ücrete ilişkin partisinin önerisini de duyurdu.

Davutoğlu şunları söyledi:

Gelecek Partisi olarak özenli bir çalışma ile vatandaşlarımızın derdine derman olmasa da en azından bu zam yağmuru altında biraz daha korunaklı hale gelebilmeleri için asgari ücret çalışması yaptık. Bu şartlarda asgari ücrete artık sadece "en düşük ücret" olarak bakmak doğru değildir. Asgari ücretlinin reel geliri düşerken, oluşan korkunç işsizlik nedeniyle, asgari ücretlinin üzerindeki ekonomik yük ve sosyal sorumluk artmıştır.

Toplumun geniş kesimlerini daha yakından ilgilendiren gıda enflasyonunun son 1 yıllık artışı yüzde 21'yi geçip, üretici enflasyonu yüzde 23'e ulaşıp yeni fiyat artışları yaratmaya gebe iken, asgari ücret tartışmalarını resmi yüzde 24'lük TÜİK enflasyon verisi üzerinden tartışmak fakirin azalan ekmeğinden yapılacak hırsızlıktır.

Öncelikle bütün çalışanlara yönelik olarak, asgari ücret tutarı için tüm vergi, prim ve diğer yükler devlet tarafından yüklenilmesidir. Bundan sonra vatandaşın cebine doğrudan girmesi gereken asgari ücret net 3 bin 300 TL" olarak belirlenmelidir.

Böylece işveren üzerindeki yükü fazla arttırmadan devletin karşılayacağı vergi sayesinde asgari ücretle çalışanlar en azından açlık sınırının üzerinde belirlenen bir ücret ile 2021'e başlama fırsatına sahip olabileceklerdir. Buna ek olarak işveren tarafından yüklenilen sosyal güvenlik sigortası primi 4,5 puan indirilmeli, istihdamın üzerindeki yükler azaltılarak işsizliği azaltıcı tedbirlere öncelik verilmelidir.

Kimse popülizm yapıldığını iddia etmesin. Asgari ücretin net ödenebilmesi için işçinin yükünün kaldırılması, bütçe imkanları çerçevesinde mümkündür. Bütçe üzerindeki net yükü milli gelirin yüzde 1'ini aşmayacak bu tasarrufun yapılabileceği kalemleri eğer isterlerse tek tek kendilerine verebiliriz. Hükümetin "acı reçeteyi" önce kendine uygulaması halinde bütçede fazlasıyla yer vardır.

