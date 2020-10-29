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Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan erken seçim iddiası! Tarih verdi
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, partisinin düzenlendiği toplantıda yaptığı konuşmada erken seçime olacağına dair iddiada bulundu.
GÜNDEM 29.10.2020, 04:28
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Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, partisinin Manisa İl Başkanlığı'nın düzenlendiği programda 6 ay sonra erken seçim yapılacağı iddiasında bulundu.
Özdağ, "6 ay sonra yapılacak erken genel seçimlere hazırız" açıklamasında bulunarak "Mayıs ayında erken seçim olacak" açıklaması yaptı.
6 ay sonra erken seçim yapılacağını öne sürerek düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
“Gelecek Partisi olarak bir erken seçim çağrısı yapıyoruz. 1 Kasım’da Ankara’da partimizin olağan birinci kongremiz var. 1 Mayıs tarihinde erken seçime girebiliriz. Ama şimdiden hodri meydan diyoruz. Kendimiz için değil, milletimiz için siyaset yapıyoruz. Sayın Erdoğan, sayın Bahçeli bir erken seçim kararı alın. Daha fazla rezil olmadan, oy kaybetmeden, hayal kırıklığı yaşamadan ve Türkiye’yi fakirleştirmeden onlara diyoruz ki erken seçim yapın. Diyorlar ki ‘niye yapsınlar. 3 seneleri var’. Şunu bilmiyorlar ki 3 sene sonra tamamen darmadağın olacaklar. Onların darmadağın olmaları bizi ilgilendirmiyor. Türkiye darmadağın olacak. Erken genel seçim kapımızı çalacak. İsteseler de istemeseler de kapımızı çalacak. 8 ay önce ben baskın seçim olacağını söyledim. Eğer Covid-19 sürecini iyi yönetselerdi bir baskın seçim yapacaklardı. Yönetemediler ve evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi ise erken seçim yapmak zorunda kalacaklar.”
Özdağ, "6 ay sonra yapılacak erken genel seçimlere hazırız" açıklamasında bulunarak "Mayıs ayında erken seçim olacak" açıklaması yaptı.
6 ay sonra erken seçim yapılacağını öne sürerek düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
“Gelecek Partisi olarak bir erken seçim çağrısı yapıyoruz. 1 Kasım’da Ankara’da partimizin olağan birinci kongremiz var. 1 Mayıs tarihinde erken seçime girebiliriz. Ama şimdiden hodri meydan diyoruz. Kendimiz için değil, milletimiz için siyaset yapıyoruz. Sayın Erdoğan, sayın Bahçeli bir erken seçim kararı alın. Daha fazla rezil olmadan, oy kaybetmeden, hayal kırıklığı yaşamadan ve Türkiye’yi fakirleştirmeden onlara diyoruz ki erken seçim yapın. Diyorlar ki ‘niye yapsınlar. 3 seneleri var’. Şunu bilmiyorlar ki 3 sene sonra tamamen darmadağın olacaklar. Onların darmadağın olmaları bizi ilgilendirmiyor. Türkiye darmadağın olacak. Erken genel seçim kapımızı çalacak. İsteseler de istemeseler de kapımızı çalacak. 8 ay önce ben baskın seçim olacağını söyledim. Eğer Covid-19 sürecini iyi yönetselerdi bir baskın seçim yapacaklardı. Yönetemediler ve evdeki hesap çarşıya uymadı. Şimdi ise erken seçim yapmak zorunda kalacaklar.”
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