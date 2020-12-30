Gelecek Partili başkana silahlı saldırı!

Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açıldı.

Otomobile 4 kurşun isabet ettiği belirtilirken, saldırganlar kaçtı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan iş adamı İşçilik'in ihbarı ile olay yerine gelen ekipler, otomobilde teknik incelemelerde bulundu.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan İşçilik'in ilk ifadesinde, saldırganların beyaz bir otomobille geldiklerini gördüğünü söylediği kaydedildi.

