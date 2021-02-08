Son Dakika
Gelecek kaygısı yaşayan gençler! Bu sohbet tam size göre...
Muhammed Emin Yıldırım Hocaefendi'nin gençlerle baş başa gerçekleştirdiği ve her ay bir konunun ele alındığı Gençlerle Ahlâk Üzerine adlı programın bu ayki konusu "Gençlerin Gelecek Kaygıları"
GÜNDEM 08.02.2021, 06:57
1
Türkiye’de gençler arasında kalitesiz eğitim, işsizlik, zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılığı en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ancak tüm bunların başında ise manevi boşluk inanç zaafı gelmekte.
Günün gençliği gelişen teknoloji ile birlikte küresel sisteme adapte olma konusunda kendini zorlarken değerlerine yabancı, çevreye karşı duyarsız kalmak gibi bir kişiliğe sahip olma tehlikesiyle yüz yüzedir.
Geleceğe dair kaygı duymak yerine geleceğe dair plan yapmak günümüz gençlerinin önündeki belirsiz süreci daha belirli bir hale getirmemize olanak sağlayacaktır.
Muhammed Emin Yıldırım Hocaefendi'nin her ay gençlerle baş başa gerçekleştirdiği sohbetin bu ayki konusu "Gençlerin Gelecek Kaygıları" olacak.
Gençlerle Ahlâk Üzerine yapılacak sohbet 11 Şubat Perşembe günü düzenlenecek.
Saat 21.00'de düzenlenecek program Siyer Tv Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
– Gençlerin Gelecek Kaygıları– Gençlik ve Hayır Hizmetleri– Gençlik ve Sinema
Ancak tüm bunların başında ise manevi boşluk inanç zaafı gelmekte.
Günün gençliği gelişen teknoloji ile birlikte küresel sisteme adapte olma konusunda kendini zorlarken değerlerine yabancı, çevreye karşı duyarsız kalmak gibi bir kişiliğe sahip olma tehlikesiyle yüz yüzedir.
Geleceğe dair kaygı duymak yerine geleceğe dair plan yapmak günümüz gençlerinin önündeki belirsiz süreci daha belirli bir hale getirmemize olanak sağlayacaktır.
Muhammed Emin Yıldırım Hocaefendi'nin her ay gençlerle baş başa gerçekleştirdiği sohbetin bu ayki konusu "Gençlerin Gelecek Kaygıları" olacak.
Gençlerle Ahlâk Üzerine yapılacak sohbet 11 Şubat Perşembe günü düzenlenecek.
Saat 21.00'de düzenlenecek program Siyer Tv Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
– Gençlerin Gelecek Kaygıları– Gençlik ve Hayır Hizmetleri– Gençlik ve Sinema
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Beşiktaş
|23
|48
|3. Fenerbahçe
|23
|48
|4. Alanyaspor
|23
|41
|5. Trabzonspor
|22
|39
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Karagümrük
|23
|37
|8. Gaziantep FK
|22
|35
|9. Antalyaspor
|23
|31
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Sivasspor
|23
|28
|12. Göztepe
|22
|26
|13. Rizespor
|23
|26
|14. Kasımpaşa
|23
|26
|15. Konyaspor
|22
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|22
|18
|21. Denizlispor
|23
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|20
|34
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|20
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|20
|19
|15. Balıkesirspor
|20
|19
|16. Menemen Belediyespor
|20
|19
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|22
|50
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|23
|43
|4. Liverpool
|23
|40
|5. Chelsea
|23
|39
|6. West Ham
|23
|39
|7. Everton
|21
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Aston Villa
|21
|35
|10. Arsenal
|23
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|23
|27
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|23
|12
|20. Sheffield United
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Real Madrid
|21
|43
|4. Sevilla
|21
|42
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|22
|35
|7. Real Betis
|22
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Athletic Bilbao
|21
|25
|11. Celta de Vigo
|21
|25
|12. Valencia
|22
|24
|13. Getafe
|21
|24
|14. Cádiz
|22
|24
|15. Osasuna
|22
|22
|16. Deportivo Alaves
|22
|22
|17. Eibar
|22
|20
|18. Real Valladolid
|22
|20
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16
Sayfalar Tümü