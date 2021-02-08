Gelecek kaygısı yaşayan gençler! Bu sohbet tam size göre...

Türkiye’de gençler arasında kalitesiz eğitim, işsizlik, zararlı alışkanlıklar ve madde bağımlılığı en önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak tüm bunların başında ise manevi boşluk inanç zaafı gelmekte.

Günün gençliği gelişen teknoloji ile birlikte küresel sisteme adapte olma konusunda kendini zorlarken değerlerine yabancı, çevreye karşı duyarsız kalmak gibi bir kişiliğe sahip olma tehlikesiyle yüz yüzedir.

Geleceğe dair kaygı duymak yerine geleceğe dair plan yapmak günümüz gençlerinin önündeki belirsiz süreci daha belirli bir hale getirmemize olanak sağlayacaktır.

Muhammed Emin Yıldırım Hocaefendi'nin her ay gençlerle baş başa gerçekleştirdiği sohbetin bu ayki konusu "Gençlerin Gelecek Kaygıları" olacak.

Gençlerle Ahlâk Üzerine yapılacak sohbet 11 Şubat Perşembe günü düzenlenecek.

Saat 21.00'de düzenlenecek program Siyer Tv Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

– Gençlerin Gelecek Kaygıları– Gençlik ve Hayır Hizmetleri– Gençlik ve Sinema

